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«Это не любовь, а просто хайп»: Поклонники подозревают, что ведущая «Дом-2» Ольга Бузова и Давид Манукян расстались

Еще недавно поклонники ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой радовались, что у звезды все отлично и ее личная жизнь наладилась. Однако после того, как в Сети появился припев новой песни поклонники заподозрили, что Ольга Бузова рассталась со своим новым возлюбленным блогером Давидом Манукяном.

«Это не любовь, а просто хайп»: Поклонники подозревают, что ведущая «Дом-2» Ольга Бузова и Давид Манукян расстались

Стоит отметить, что ранее Ольга Бузова рассталась с Дмитрием Тарасовым и тогда зарекалась, что в будущем не будет афишировать свою личную жизнь. Однако свое обещание звезда нарушила, когда буквально о каждом своем шаге начала рассказывать во время отношений с Давидом Манукяном.

Теперь же фолловеры вновь переживают за Ольгу Бузову. Все началось из-за новой песни, где в припеве прозвучали такие слова: «Это не любовь, а просто хайп». Ко всему еще и Давид Манукян в своем личном Instagram в stories выложил видео, где он едет в автомобиле и очень грустный смотрит вдаль. Однако официальных комментариев по поводу расставания пары пока не было.


Для того, чтобы узнать хоть какую-то информацию, поклонники звезды обратились к ее пиар-директору по имени Антон. Он опроверг расставание пары и отметил, что у ребят все хорошо.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:03

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