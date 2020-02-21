«Это не любовь, а просто хайп»: Поклонники подозревают, что ведущая «Дом-2» Ольга Бузова и Давид Манукян расстались
Еще недавно поклонники ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой радовались, что у звезды все отлично и ее личная жизнь наладилась. Однако после того, как в Сети появился припев новой песни поклонники заподозрили, что Ольга Бузова рассталась со своим новым возлюбленным блогером Давидом Манукяном.
Стоит отметить, что ранее Ольга Бузова рассталась с Дмитрием Тарасовым и тогда зарекалась, что в будущем не будет афишировать свою личную жизнь. Однако свое обещание звезда нарушила, когда буквально о каждом своем шаге начала рассказывать во время отношений с Давидом Манукяном.
Теперь же фолловеры вновь переживают за Ольгу Бузову. Все началось из-за новой песни, где в припеве прозвучали такие слова: «Это не любовь, а просто хайп». Ко всему еще и Давид Манукян в своем личном Instagram в stories выложил видео, где он едет в автомобиле и очень грустный смотрит вдаль. Однако официальных комментариев по поводу расставания пары пока не было.
Для того, чтобы узнать хоть какую-то информацию, поклонники звезды обратились к ее пиар-директору по имени Антон. Он опроверг расставание пары и отметил, что у ребят все хорошо.
Стоит отметить, что ранее Ольга Бузова рассталась с Дмитрием Тарасовым и тогда зарекалась, что в будущем не будет афишировать свою личную жизнь. Однако свое обещание звезда нарушила, когда буквально о каждом своем шаге начала рассказывать во время отношений с Давидом Манукяном.
Теперь же фолловеры вновь переживают за Ольгу Бузову. Все началось из-за новой песни, где в припеве прозвучали такие слова: «Это не любовь, а просто хайп». Ко всему еще и Давид Манукян в своем личном Instagram в stories выложил видео, где он едет в автомобиле и очень грустный смотрит вдаль. Однако официальных комментариев по поводу расставания пары пока не было.
Для того, чтобы узнать хоть какую-то информацию, поклонники звезды обратились к ее пиар-директору по имени Антон. Он опроверг расставание пары и отметил, что у ребят все хорошо.