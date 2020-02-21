«Зрителей ждет масса откровений»: Корчевников готовит новый компромат на Пугачеву после интервью с Ликой Стар

Ссылаясь на достоверные источники, Вадим Манукян сообщил, что еще в начале месяца ведущий передачи «Судьба человека» Борис Корчевников взял интервью у рэп-исполнительницы Лики Стар. По словам знаменитости, основной темой разговора журналиста и артистки стали ее отношения с Примадонной российской эстрады. И, насколько известно эксперту комиссии по СМИ, это может значить только одно: «зрителей ждет масса откровений», в том числе и не самых приятных.Манукян также сообщил, что за последние несколько лет многие артисты эстрады в конфиденциальных беседах делились с ним информацией о влиянии Аллы Пугачевой на их карьеру. Поэтому эксперт уверен: если все эти факты придать огласке, это имело бы эффект сродни «тысячи разорвавшихся бомб».Кроме того, Вадим Манукян подчеркнул, что многие из «потерпевших», жаловавшихся ему на действия супруги Максима Галкина, приводили неоспоримые доказательства «не всегда красивого следа» известной певицы. Именно поэтому блогер считает Лику Стар и Михаила Муромова, который недавно заявил, что именно Примадонна не дала состояться его карьере, «людьми редкого мужества». Эксперт комиссии по СМИ также поддержал исполнителей в их желании добиться справедливости и огласки того, что длительное время замалчивалось.