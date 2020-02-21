Эксперты выяснили предпочтения россиян во время выбора авто





Каждый пятый респондент (20%) мечтает о японской Toyota. Land Cruiser 200 и Prado являются моделями, которые желают больше всего автомобилисты. Машину от самого лучшего бренда премиального сегмента Mercedes-Benz хотят практически в 2 раза меньше участников опроса (11%), однако среди большого выбора они предпочли полноразмерный внедорожник G-Class. Лидерскую тройку закрывает Lexus (6%). За ним следует Audi и BMW. У первого опрошенные предпочли кроссоверы Q7, Q8 и универсал RS6, у второго X5 и X6. Стоит отметить, что люксовую машину выбирает лишь каждый десятый.Лидерами стали Porsche и Rolls-Royce: их предпочитают 31% и 21% респондентов. Еще по 10% голосов получили Bugatti, Ferrari и Lamborghini. Также среди участников опроса нашлись лица, желающие перемещаться по городу на вертолёте или самолете. Опрашивали жителей 8 крупнейших городов страны, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск и Самара. Стоит отметить, ранее уже проводился опрос россиян о «машине мечты». Им предлагали выбрать внедорожник или кроссовер: практически каждый второй опрошенный (55%) отдал предпочтение сегменту SUV. Число автомобилистов, отдающих предпочтение полноприводным машинам, увеличилось с 55% до 78%.