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Лукашенко получил "неожиданное предложение" от Путина по поставкам нефти

Александр Лукашенко озвучил готовность со стороны России возместить Беларуси 300 млн долларов в качестве компенсации за налоговый маневр. Новое предложение российский лидер сделал в телефонном режиме.

Владимир Путин предложил своему коллеге подсчитать потери Беларуси в связи с уменьшением таможенной пошлины, отметив, что готов компенсировать вышеуказанную сумму. Однако сам Лукашенко охватывающие период в четыре года лишения оценивал в 3,4 млрд долларов. Он обратил внимание, что глава РФ сделал такое предложение и дал время на раздумье, в том числе и по вопросу поставок нефти.

Представитель Минска предложение считает весьма неожиданным, поэтому власти страны сейчас занимаются подсчетами. Дело в том, что в прошлом году доход от пошлины составил 1 млрд долларов, а потери от ее снижения составят 300 млн долларов. Компенсировать их РФ сможет в том числе посредством премий фирмам. При этом в 2019 году Лукашенко заявлял, что экономика страны потеряла 3,4 млрд долларов с того момента, как началась замена вывозной пошлины налогом на добычу.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:09

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