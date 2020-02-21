Лукашенко получил "неожиданное предложение" от Путина по поставкам нефти





Владимир Путин предложил своему коллеге подсчитать потери Беларуси в связи с уменьшением таможенной пошлины, отметив, что готов компенсировать вышеуказанную сумму. Однако сам Лукашенко охватывающие период в четыре года лишения оценивал в 3,4 млрд долларов. Он обратил внимание, что глава РФ сделал такое предложение и дал время на раздумье, в том числе и по вопросу поставок нефти.Представитель Минска предложение считает весьма неожиданным, поэтому власти страны сейчас занимаются подсчетами. Дело в том, что в прошлом году доход от пошлины составил 1 млрд долларов, а потери от ее снижения составят 300 млн долларов. Компенсировать их РФ сможет в том числе посредством премий фирмам. При этом в 2019 году Лукашенко заявлял, что экономика страны потеряла 3,4 млрд долларов с того момента, как началась замена вывозной пошлины налогом на добычу.