Стилист Арсен Айрапетов: «Киркоров тратит на одежду 1,2 миллиона евро в год»

На коллекцию одного бренда у певца уходит примерно 200 тысяч евро, а сотрудничает он сразу с несколькими компаниями. По словам стилиста Филиппа Киркорова, поп-король не привык экономить на костюмах и в целом на своей внешности. Так, он пришел на передачу «Вечерний Ургант» в тунике, цена за которую составляет $280 тысяч. Как отметил Арсен Айрапетов, дорогие вещи демонстрируют уровень артиста.По мнению стилиста, исполнитель тратит на одежду больше всех людей в мире и даже британская звезда Элтон Джон, являющийся известным модником, не может соперничать с Киркоровым. Айрапетов рассказал, что у других звезд нет подобного гардероба.