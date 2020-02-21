Эксперты сервиса «Яндекс.Маркет» определили лучшее время для покупки iPhone в России





По мнению специалистов «Яндекс.Маркет» снижение цен на продукцию Apple начинается незадолго после официального старта продаж в начале осени. На протяжении последующего полугода до появления новинки цена варьируется незначительно. После подробного анализа спроса на iPhone в 2019 году эксперты заключили, что стоимость моделей, презентованных в 2018 году, упала более чем на 30%, в особенности iPhone Xs.Кроме того, цена новинки предыдущего сезона 11 Pro на данный момент ниже на 15% от первоначальной. Однако линейка iPhone 11 и Xr практически не изменила свою стоимость. Специалисты онлайн-сервиса сообщили, что для определения выгодных месяцев для покупки они использовали данные о многочисленных переходах на официальные страницы интернет-продаж Apple. Потому данная информация будет полезна регулярным пользователям iPhone.