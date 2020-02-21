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Наталья Фриске хочет уехать в США после травли из-за сестры

После недавней травли из-за сестры Наталья Фриске рассказала, что выбрала страну, где хотела бы жить и родить ребенка. По словам певицы, она чувствует, что для этого подойдет США.
Наталья Фриске хочет уехать в США после травли из-за сестры

Как считает родственница покойной знаменитости, Майами является идеальным местом для жизни. Она готова сбежать туда и обосноваться. Кроме этого, Наталья Фриске порассуждала об экс-муже и будущих детях. Она рассказала, что только в американском городе все предназначено для жизни. Он заряжает ее энергией и вдохновляет на занятия спортом и правильное питание. Кроме этого, именно в США артистка собирается родить ребенка. Замуж за Сергея Вшивкова она вышла в 2013 году, однако наследниками пара так и не обзавелась. В комментариях под публикацией экс-участница «Блестящих» подтвердила, что они с мужем не живут вместе.

Ранее в интернете появились слухи по поводу того, что Наталья Фриске решила вернуться на сцену и создать себе образ, похожий на стиль умершей от рака сестры. После этого интернет-пользователи принялись критиковать сестру бывшей гражданской супруги Дмитрия Шепелева за подражание ей. Также Иосиф Пригожин осудил решение исполнительницы.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:04

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