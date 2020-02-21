Наталья Фриске хочет уехать в США после травли из-за сестры
После недавней травли из-за сестры Наталья Фриске рассказала, что выбрала страну, где хотела бы жить и родить ребенка. По словам певицы, она чувствует, что для этого подойдет США.
Как считает родственница покойной знаменитости, Майами является идеальным местом для жизни. Она готова сбежать туда и обосноваться. Кроме этого, Наталья Фриске порассуждала об экс-муже и будущих детях. Она рассказала, что только в американском городе все предназначено для жизни. Он заряжает ее энергией и вдохновляет на занятия спортом и правильное питание. Кроме этого, именно в США артистка собирается родить ребенка. Замуж за Сергея Вшивкова она вышла в 2013 году, однако наследниками пара так и не обзавелась. В комментариях под публикацией экс-участница «Блестящих» подтвердила, что они с мужем не живут вместе.
Ранее в интернете появились слухи по поводу того, что Наталья Фриске решила вернуться на сцену и создать себе образ, похожий на стиль умершей от рака сестры. После этого интернет-пользователи принялись критиковать сестру бывшей гражданской супруги Дмитрия Шепелева за подражание ей. Также Иосиф Пригожин осудил решение исполнительницы.
Как считает родственница покойной знаменитости, Майами является идеальным местом для жизни. Она готова сбежать туда и обосноваться. Кроме этого, Наталья Фриске порассуждала об экс-муже и будущих детях. Она рассказала, что только в американском городе все предназначено для жизни. Он заряжает ее энергией и вдохновляет на занятия спортом и правильное питание. Кроме этого, именно в США артистка собирается родить ребенка. Замуж за Сергея Вшивкова она вышла в 2013 году, однако наследниками пара так и не обзавелась. В комментариях под публикацией экс-участница «Блестящих» подтвердила, что они с мужем не живут вместе.
Ранее в интернете появились слухи по поводу того, что Наталья Фриске решила вернуться на сцену и создать себе образ, похожий на стиль умершей от рака сестры. После этого интернет-пользователи принялись критиковать сестру бывшей гражданской супруги Дмитрия Шепелева за подражание ей. Также Иосиф Пригожин осудил решение исполнительницы.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:04