Иосиф Пригожин назвал новый клип Тилля Линдеманна "немецким порно"
Иосиф Пригожин оценил творчество лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна после выпуска клипа на песню “Till the End”. Продюсер считает, что этот ролик с участием россиянок можно назвать откровенным немецким порно.
Иосиф Пригожин возмутился по поводу того, что настолько знаменитая медиаплощадка YouTube дала разрешение на публикацию клипа с подобным содержанием. Продюсер уверен, что показанное в нем нарушает рамки приличий, отметив, что сравнивает этот видеоролик с откровенным порно. Артист считает, что современный мир живет в условиях шума и ажиотажа, поэтому любая женщина многим кажется более привлекательнее обнаженной, поэтому такое творчество привлекает больше внимания.
Пригожин посоветовал обращать внимание только на музыку, а также признался, что в последнее время любому из артистов сложно привлечь аудиторию. Продюсер уверен, что успеха добиваются люди, делающие качественные треки. Однако он не отрицает, что среди них есть и довольно несерьезные композиции, обращающие на себя внимание публики, передает “ПолитЭксперт”.
Иосиф Пригожин возмутился по поводу того, что настолько знаменитая медиаплощадка YouTube дала разрешение на публикацию клипа с подобным содержанием. Продюсер уверен, что показанное в нем нарушает рамки приличий, отметив, что сравнивает этот видеоролик с откровенным порно. Артист считает, что современный мир живет в условиях шума и ажиотажа, поэтому любая женщина многим кажется более привлекательнее обнаженной, поэтому такое творчество привлекает больше внимания.
Пригожин посоветовал обращать внимание только на музыку, а также признался, что в последнее время любому из артистов сложно привлечь аудиторию. Продюсер уверен, что успеха добиваются люди, делающие качественные треки. Однако он не отрицает, что среди них есть и довольно несерьезные композиции, обращающие на себя внимание публики, передает “ПолитЭксперт”.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:58