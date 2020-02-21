В Индонезии на острове Бали археологи нашли клад времен Древнего Рима





В 2009 году житель деревни Пангкунг Парук обнаружил на собственном участке имеющий овальную форму каменный саркофаг, о чем уведомил представителей власти. Археологические раскопки проводились под руководством представителей Балийского института археологии. Эксперты обнаружили на этом месте четыре саркофага, скрывавших ритуальные предметы, включая монеты и украшения. Захоронение стало беспрецедентным, поскольку за прошедшие годы оно принесло массу различных артефактов. Внушительная коллекция денег и украшений указывает на то, что здесь в древности пролегал торговый путь, связывающий Рим со странами Азии.Наиболее явного внимания исследователей удостоились десятки позолоченных бусин, созданных в Египте в I-IV столетиях н.э. Тогда указанные территории оставались под управлением Рима. Предполагается, что этот товар изначально доставили в порт Индии, а затем – в дельту Ганга.