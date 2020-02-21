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Анна Седокова подтвердила беременность от Яниса Тиммы: «Мы ждем четвертого!»

Анна Седокова, воспитывающая троих детей от разных партнеров, подтвердила 4-ю беременность. Об этом возлюбленная Яниса Тиммы рассказала в Instagram.
Анна Седокова подтвердила беременность от Яниса Тиммы: «Мы ждем четвертого!»

Экс-солистка группы «ВИА Гра» поделилась с поклонниками трогательным роликом, на котором она запечатлена со своим 27-летним бойфрендом и их псом Мамбой. Анна Седокова сопроводила публикацию песней Миши Марвина под названием «Не надо быть сильной» и процитировала несколько строк. «Хочу, чтобы история нашей любви бегала по дому», - написала звезда шоу-бизнеса. Эти кадры привели в восторг фанатов певицы, о чем они высказались в комментариях. Как отметили некоторые, артистка испытывает романтические чувства к тем, кому хочет, а не к тем, кому выгодно. Многие пожелали знаменитостям счастья и любви.

Одна из фолловерш предположила, что своим постом возлюбленная Яниса Тиммы намекнула на 4-ю беременность, что затем подтвердила сама исполнительница. У Седоковой уже есть 3-е детей, которые появились на свет в разных отношениях. Младшая дочь Моника живет со своим отцом в США, а Алина и сын Гектор остались с матерью. Кроме этого, у баскетболиста также есть наследник от бывшей супруги. Он оставил свою семью ради певицы, что спровоцировало громкий скандал.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:30

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