АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 68.77 USD 63.74
Курс валют на 21.02.2020

Эколог Павел Косинцев: "Найденные кости на Урале помогут выяснить причину вымирания пещерного медведя"

Старший научный сотрудник Института экологии Уральского отделения РАН Павел Косинцев сообщил, что найденные кости пещерного медведя помогут выяснить причину их вымирания. В своем интервью для «Российской газеты» ученый поделился подробностями исследования, обнаруженных останков.
Эколог Павел Косинцев: "Найденные кости на Урале помогут выяснить причину вымирания пещерного медведя"

Сотрудники Российской академии наук нашли фрагменты костей доисторического вида медведей на юге Свердловской области. Они предполагают, что территория Урала ранее была наиболее заселена хищными млекопитающими. Название «пещерные» соответствует месту нахождения всех останков данного вида. Как известно, первые окаменелости животных были найдены в Румынии на «Peştera Urşilor», что в переводе означает – «Медвежья гора».

В рамках последней научно-исследовательской работы группа ученых извлекла большую часть фрагментов млекопитающих из глины. В лабораторных условиях им удалось установить принадлежность костей к нескольким новорожденным особям, а также к молодым и зрелым. Павел Косинцев утверждает, что размещение обнаруженных останков свидетельствует о «какой-то катастрофе, по всей видимости произошедшей тысячи лет назад».

Как известно, вид пещерных медведей исчез, не оставив потомства, одновременно с мамонтами. Поскольку ученым ранее ничего не было известно о причинах вымирания животных, найденные фрагменты костей помогут их выяснить.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кракелюр защищает картины эпохи Возрождения от…
«Зрителей ждет масса откровений»: Корчевников готовит новый компромат на Пугачеву после интервью с Ликой…
Футболиста Дмитрия Тарасова увезли на «скорой» с тренировки…
Российские ученые идентифицировали останки гигантского плиозавра, найденного в Саратовской…
Стилист Арсен Айрапетов: «Киркоров тратит на одежду 1,2 миллиона евро в…
Лукашенко получил "неожиданное предложение" от Путина по поставкам…
Наталья Фриске хочет уехать в США после травли из-за…
«Это не любовь, а просто хайп»: Поклонники подозревают, что ведущая «Дом-2» Ольга Бузова и Давид Манукян…
Иосиф Пригожин назвал новый клип Тилля Линдеманна "немецким…
Эксперты сервиса «Яндекс.Маркет» определили лучшее время для покупки iPhone в…
Внук Михаила Шолохова Андрей поделился воспоминаниями о знаменитом…
Эколог Павел Косинцев: "Найденные кости на Урале помогут выяснить причину вымирания пещерного…
Анна Седокова подтвердила беременность от Яниса Тиммы: «Мы ждем…
В Индонезии на острове Бали археологи нашли клад времен Древнего…
Есть ли шанс сойтись у звезд «Дом-2» Алёны Рапунцель и Ильи…
Звезда «Кухни» Елена Ксенофонтова рассказала о работе над «запросом…
"Что такое перманентный макияж" : Поисковик «Яндекс» показал "женские" запросы мужчин в интернете на 23…
Максим Галкин принес Наталье Гулькиной извинения за ошибку в программе “Сегодня…
Звезда «Дом-2» Лёша Чайчиц: «Триандафилиди хайпует на том, что мы ещё не…
В Москве умер актер из фильма «Триста лет спустя» Николай…
Учёные доказали, что кровь омаров можно использовать для борьбы с вирусами и…
«Маленький умник»: Дональд Трамп раскритиковал высказывание Брэда Питта на…
«Оксана – героиня!»: Регина Тодоренко восхищена родившей четвертого ребенка Оксаной…
Эксперты оценили инициативу повысить транспортный налог на старые коммерческие…
Принц Гарри и Меган Маркл поражены последствиями…
Назван ТОП ожидаемых к выходу в ближайшее время сериалов от…
Названы предметы, после которых нужно обязательно вымыть…
Марию Погребняк с детьми выгнали из сауны в Австрии: «Сказали раздеться…
Просмотреть все новости