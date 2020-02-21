Эколог Павел Косинцев: "Найденные кости на Урале помогут выяснить причину вымирания пещерного медведя"





Сотрудники Российской академии наук нашли фрагменты костей доисторического вида медведей на юге Свердловской области. Они предполагают, что территория Урала ранее была наиболее заселена хищными млекопитающими. Название «пещерные» соответствует месту нахождения всех останков данного вида. Как известно, первые окаменелости животных были найдены в Румынии на «Peştera Urşilor», что в переводе означает – «Медвежья гора».В рамках последней научно-исследовательской работы группа ученых извлекла большую часть фрагментов млекопитающих из глины. В лабораторных условиях им удалось установить принадлежность костей к нескольким новорожденным особям, а также к молодым и зрелым. Павел Косинцев утверждает, что размещение обнаруженных останков свидетельствует о «какой-то катастрофе, по всей видимости произошедшей тысячи лет назад».Как известно, вид пещерных медведей исчез, не оставив потомства, одновременно с мамонтами. Поскольку ученым ранее ничего не было известно о причинах вымирания животных, найденные фрагменты костей помогут их выяснить.