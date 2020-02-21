Внук Михаила Шолохова Андрей поделился воспоминаниями о знаменитом писателе





Александр Шолохов поделился, что воспоминания этой даты сопровождаются множеством событий. Работники музея вместе с другими поклонниками творчества знаменитого писателя несут цветы на его могилу, а также организовывается торжественный вечер в Вешенском. Внук Михаила Шолохова рассказал, что вся семья вспоминает писателя смешными случаями из его жизни, поскольку он был позитивным человеком с прекрасным чувством юмора. Политик поделился историей поездки Михаила Шолохова в Казахстан с целью 3-х дневной охоты. Вся семья проводила ночь в степи, играя в карты. В тот раз Михаил Александрович, который всегда очень хорошо играл, не смог выиграть.Родственник литератора считает, что в данное время возникла необходимость привлечения внимания людей к чтению классики, не только Шолохова, но и других великих писателей. Александр Шолохов подчеркнул, что в произведениях хранятся ответы на вопросы, волнующие современное человечество., - добавил внук знаменитого писателя.