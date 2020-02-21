АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 68.77 USD 63.74
Курс валют на 21.02.2020

Максим Галкин принес Наталье Гулькиной извинения за ошибку в программе “Сегодня вечером”

Максим Галкин принес отечественной исполнительнице Наталье Гулькиной извинения за ошибку, имевшую место в одном из недавних выпусков шоу “Сегодня вечером”. Телеведущий опубликовал личное видеообращение на просторах Instagram.

Недавно Наталья Гулькина отпраздновала собственное 56-летие, в связи с чем Максим Галкин поздравил певицу, а также решил извиниться за недавнее недоразумение. В частности, он ответил на публикацию самой знаменитости, заметившей, что в “Сегодня вечером” редакторы допустили ошибку, сказав, что за солисток “Миража” композиции исполняла Маргарита Суханкина. Артист уточнил, что эти слова прозвучали неосознанно и он давно ассоциирует ее с самостоятельной звездой. Также супруг Аллы Пугачевой считает, что в дублерах Гулькина не нуждается, отметив, что редакторы программы уже предупреждены о произошедшем и впредь не будут совершать подобного. Шоумен отрицает то, что Первый канал “не жалует” артистку, отметив, что он всегда рад видеть ее в своей студии.

В ответ на извинения Галкина певица подчеркнула, что не отличается злопамятностью и уже не обижается на ошибку, а также она рада, что телеведущий объяснил произошедший инцидент.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Есть ли шанс сойтись у звезд «Дом-2» Алёны Рапунцель и Ильи…
Звезда «Кухни» Елена Ксенофонтова рассказала о работе над «запросом…
"Что такое перманентный макияж" : Поисковик «Яндекс» показал "женские" запросы мужчин в интернете на 23…
Максим Галкин принес Наталье Гулькиной извинения за ошибку в программе “Сегодня…
Звезда «Дом-2» Лёша Чайчиц: «Триандафилиди хайпует на том, что мы ещё не…
В Москве умер актер из фильма «Триста лет спустя» Николай…
Учёные доказали, что кровь омаров можно использовать для борьбы с вирусами и…
«Маленький умник»: Дональд Трамп раскритиковал высказывание Брэда Питта на…
«Оксана – героиня!»: Регина Тодоренко восхищена родившей четвертого ребенка Оксаной…
Эксперты оценили инициативу повысить транспортный налог на старые коммерческие…
Принц Гарри и Меган Маркл поражены последствиями…
Назван ТОП ожидаемых к выходу в ближайшее время сериалов от…
Названы предметы, после которых нужно обязательно вымыть…
Марию Погребняк с детьми выгнали из сауны в Австрии: «Сказали раздеться…
На Алтае мужчина откусил своей девушке ухо после сообщения о…
Медики назвали самые полезные соки для мужского…
«Это будет мегахит года»: ведущая «Дом-2» Ольга Бузова презентовала отрывок новой…
Джон Питерс после 12-дневного брака с Памелой Андерсон сделал предложение Джулии…
Ученые рассказали о необычном заболевании, превращающем людей "в…
Раскрыты затраты Веры Брежневой и Ивана Урганта на обучение детей в…
Нутрициолог назвала три типа расстройства пищевого…
Милош Бикович рассказал о будущей покупке квартиры в Москве и «утренних…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров тоскует по…
Владимир Путин: "Россию и Украину рассорили для устранения…
Участница "Дом-2" Юля Щеглова: «Были мысли, что я уже не хочу никакую…
Американские диетологи назвали 7 видов хлеба, позволяющих людям сбросить лишний…
«Ущерб более 500 тысяч»: Екатерина Волкова стала жертвой…
В Сети показали фото ЗРК С-350 “Витязь”, задействованного в параде ко Дню…
Просмотреть все новости