Максим Галкин принес Наталье Гулькиной извинения за ошибку в программе “Сегодня вечером”

Недавно Наталья Гулькина отпраздновала собственное 56-летие, в связи с чем Максим Галкин поздравил певицу, а также решил извиниться за недавнее недоразумение. В частности, он ответил на публикацию самой знаменитости, заметившей, что в “Сегодня вечером” редакторы допустили ошибку, сказав, что за солисток “Миража” композиции исполняла Маргарита Суханкина. Артист уточнил, что эти слова прозвучали неосознанно и он давно ассоциирует ее с самостоятельной звездой. Также супруг Аллы Пугачевой считает, что в дублерах Гулькина не нуждается, отметив, что редакторы программы уже предупреждены о произошедшем и впредь не будут совершать подобного. Шоумен отрицает то, что Первый канал “не жалует” артистку, отметив, что он всегда рад видеть ее в своей студии.В ответ на извинения Галкина певица подчеркнула, что не отличается злопамятностью и уже не обижается на ошибку, а также она рада, что телеведущий объяснил произошедший инцидент.