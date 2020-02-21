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В Москве умер актер из фильма «Триста лет спустя» Николай Тонский

Звезда фильма «Триста лет спустя» Николай Тонский был найден мертвым в своей квартире в Москве. Актер ушел из жизни в 52 года.
В Москве умер актер из фильма «Триста лет спустя» Николай Тонский

Некоторое время назад звезда 1990-х Николай Тонский стал жертвой дорожно-транспортного происшествия, после которого так и не смог до конца прийти в себя. Тело актера было обнаружено в его квартире в Москве. Подробности, связанные со смертью артиста пока неизвестны, как и то, когда и где состоится прощание.

За свою актерскую карьеру Николай Тонский сыграл всего в трех кинолентах: «Шоу-бой», «Триста лет спустя» и «Особенности русской бани». В двух картинах его роли были эпизодическими, однако в фильме-фантазии на тему «Трех мушкетеров» артисту выпала возможность воплотить на экране образ главного персонажа Джорджа Янга. Именно эта роль и сделала из малоизвестного актера звезду 90-х.

Однако после того, как Тонский сыграл юного и амбициозного полицейского из Калифорнии, его карьера так и не пошла в гору. В эротической комедии «Особенности русской бани» артист появился лишь эпизодически, в роли безымянного партизана. После 1999 года актер перестал сниматься.

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Культура
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 15:00

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