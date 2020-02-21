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«Маленький умник»: Дональд Трамп раскритиковал высказывание Брэда Питта на «Оскаре»

Дональд Трамп раскритиковал победителей премии «Оскар-2020», выступая на митинге в Колорадо. Недовольство президента США коснулось и актера Брэда Питта.
«Маленький умник»: Дональд Трамп раскритиковал высказывание Брэда Питта на «Оскаре»

Брэд Питт в своей речи на вручении премии затронул тему импичмента президента США. Актер упомянул, что помощника Трампа так и не вызвали в Сенат для дачи показаний против него. Питт пошутил, что «ему выделили 45 секунд для речи, что на 45 секунд больше, нежели было предоставлено Джону Болтону Сенатом». Политик, отвечая на высказывание с намеком на нечестность выборов, заявил, что никогда не был фанатом актера. «Этот маленький умник сделал заявление себе под стать», - добавил президент США. Дональд Трамп также был раздосадован победой картины «Паразиты» в номинации «Лучший фильм», поскольку зарубежная лента в первый раз была признана лучшей, чем американские. Политик заявил, что было бы лучше, чтобы премию получали фильмы, уже ставшие классикой. «Давайте возвратим «Унесенные ветром»,— заявил президент США.

Пользователи Сети высказывания Трампа восприняли с иронией. Некоторые назвали политика расистом, а представители звукозаписывающей студии Neon заявили, что лидер США не в восторге от «Паразитов» в связи с тем, что не умеет читать, поскольку фильм был с субтитрами.

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В мире / Культура
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 14:46

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