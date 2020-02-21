«Маленький умник»: Дональд Трамп раскритиковал высказывание Брэда Питта на «Оскаре»





Брэд Питт в своей речи на вручении премии затронул тему импичмента президента США. Актер упомянул, что помощника Трампа так и не вызвали в Сенат для дачи показаний против него. Питт пошутил, что «ему выделили 45 секунд для речи, что на 45 секунд больше, нежели было предоставлено Джону Болтону Сенатом». Политик, отвечая на высказывание с намеком на нечестность выборов, заявил, что никогда не был фанатом актера., - добавил президент США. Дональд Трамп также был раздосадован победой картины «Паразиты» в номинации «Лучший фильм», поскольку зарубежная лента в первый раз была признана лучшей, чем американские. Политик заявил, что было бы лучше, чтобы премию получали фильмы, уже ставшие классикой.,— заявил президент США.Пользователи Сети высказывания Трампа восприняли с иронией. Некоторые назвали политика расистом, а представители звукозаписывающей студии Neon заявили, что лидер США не в восторге от «Паразитов» в связи с тем, что не умеет читать, поскольку фильм был с субтитрами.