Учёные доказали, что кровь омаров можно использовать для борьбы с вирусами и раком





Известно, что в крови омаров содержится белок, помогающий находить загрязнения в медицинских продуктах. Из их измельченных раковин добывают вещество, помогающее свертыванию крови, которым обрабатывают повязки для ран. На данный момент компания Lobster Unlimited планирует применить препараты из крови беспозвоночных для борьбы с вирусами и раком., – сообщает глава компании Роберт Байер. Согласно его утверждениям, она может обладать противовирусным и противораковым свойством., – отмечает он. Сотрудники компании предлагают применить соединения, которые получены из гемолимфы, кровеносной жидкости омаров, для улучшения общего состояния здоровья человека. Стоит отметить, специалисты сделали открытие, заключающееся в обнаружении гемоцианина – белка в жидкости, действующего в качестве мощного стимулятора иммунной системы. Эксперимент показывает, данное вещество позволяет уменьшить нагрузку при вирусе простого герпеса. Сейчас новые продукты находятся на этапе испытания и одобрения соответствующими административными органами.