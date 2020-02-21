Учёные доказали, что кровь омаров можно использовать для борьбы с вирусами и раком
Учёные провели исследование и доказали, что кровь омаров можно использовать для борьбы с вирусами и раком. Она легко добывается и имеет такие свойства.
Известно, что в крови омаров содержится белок, помогающий находить загрязнения в медицинских продуктах. Из их измельченных раковин добывают вещество, помогающее свертыванию крови, которым обрабатывают повязки для ран. На данный момент компания Lobster Unlimited планирует применить препараты из крови беспозвоночных для борьбы с вирусами и раком. «Кровь является побочным продуктом переработки омаров, поэтому её легко добыть», – сообщает глава компании Роберт Байер. Согласно его утверждениям, она может обладать противовирусным и противораковым свойством.
«На сегодняшний день она выкидывается и сливается в канализацию», – отмечает он. Сотрудники компании предлагают применить соединения, которые получены из гемолимфы, кровеносной жидкости омаров, для улучшения общего состояния здоровья человека. Стоит отметить, специалисты сделали открытие, заключающееся в обнаружении гемоцианина – белка в жидкости, действующего в качестве мощного стимулятора иммунной системы. Эксперимент показывает, данное вещество позволяет уменьшить нагрузку при вирусе простого герпеса. Сейчас новые продукты находятся на этапе испытания и одобрения соответствующими административными органами.
Известно, что в крови омаров содержится белок, помогающий находить загрязнения в медицинских продуктах. Из их измельченных раковин добывают вещество, помогающее свертыванию крови, которым обрабатывают повязки для ран. На данный момент компания Lobster Unlimited планирует применить препараты из крови беспозвоночных для борьбы с вирусами и раком. «Кровь является побочным продуктом переработки омаров, поэтому её легко добыть», – сообщает глава компании Роберт Байер. Согласно его утверждениям, она может обладать противовирусным и противораковым свойством.
«На сегодняшний день она выкидывается и сливается в канализацию», – отмечает он. Сотрудники компании предлагают применить соединения, которые получены из гемолимфы, кровеносной жидкости омаров, для улучшения общего состояния здоровья человека. Стоит отметить, специалисты сделали открытие, заключающееся в обнаружении гемоцианина – белка в жидкости, действующего в качестве мощного стимулятора иммунной системы. Эксперимент показывает, данное вещество позволяет уменьшить нагрузку при вирусе простого герпеса. Сейчас новые продукты находятся на этапе испытания и одобрения соответствующими административными органами.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:54