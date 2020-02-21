«Это будет мегахит года»: ведущая «Дом-2» Ольга Бузова презентовала отрывок новой песни





Ольга Бузова опубликовала в Сети новое видео из студии звукозаписи, где певица говорит, что уже через несколько дней представит общественности свой новый хит. Пока же она готова поделиться лишь его небольшим отрывком. Помимо этого, тем, кто послушал припев, Ольга предлагает придумать название для ее новой песни.В stories ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова поблагодарила всех своих поклонников за поддержку и отметила, что трек обязательно должен стать хитом этого года, так как там просто нереальные припевы и куплеты.Стоит отметить, поклонники отметили, что будут ждать новинки в мире музыки с нетерпением. Уже сейчас это видео набрало более 3,5 миллионов лайков. Некоторые даже успели начать разучивать припев и подпевают его.Напомним, что совсем недавно Ольга Бузова дала несколько концертов по городам России, несмотря на свои отношения с Давидом Манукяном звезда продолжает плотно работать над своей карьерой.