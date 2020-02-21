«Оксана – героиня!»: Регина Тодоренко восхищена родившей четвертого ребенка Оксаной Самойловой

Регина Тодоренко, которая вместе с супругом Владом Топаловым воспитывает сына Михаила, поделилась со своими подписчиками небольшим признанием. Телеведущая сообщила фолловерам, что уже некоторое время подписана на Instagram-страницу Оксаны Самойловой. Знаменитость призналась, что восхищается женой Джигана, которая в свои 34 года родила уже четвертого ребенка.По словам Тодоренко, пусть она и не знает «как выглядит закулисье семейной жизни» Самойловой, но то, что многодетная мать демонстрирует в соцсетях просто поражает. Сама же бывшая ведущая шоу «Орел и решка» пока только учится совмещать материнство и карьеру, поэтому просто восхищается Самойловой.Регина Тодоренко также призналась, что для нее супруга Джигана настоящая героиня, ведь воспитывать четверых детей - это действительно непросто. Поэтому знаменитость пожелала многодетным родителям всего самого наилучшего и поздравила с появлением на свет долгожданного сына Давида.