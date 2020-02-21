Эксперты оценили инициативу повысить транспортный налог на старые коммерческие авто





Роман Гуляев считает, что повышение налога на коммерческие авто должно сопровождаться последующим внедрением программы льготного лизинга для покупки новых транспортных средств. По мнению эксперта, только в таком случае можно стимулировать покупку машин с соответствующим классом экологической безопасности. Он считает, что помимо обсуждения смены транспортного средства должно быть побуждение к его приобретению.Дмитрий Борисов, представляющий Приморскую автомобильную федерацию, уверен, что инициатива министерства не заставит большинство владельцев отказаться от своего транспорта. Дело в том, что из-за большого расстояния между населенными пунктами в стране жители нуждаются в средствах передвижения. Однако он не исключает, что они выберут метро, поезда и автобусы.