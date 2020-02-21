Марию Погребняк с детьми выгнали из сауны в Австрии: «Сказали раздеться догола»

О произошедшем на отдыхе знаменитость рассказала после вопроса одной из своих подписчиц. Та поинтересовалась у супруги Павла Погребняка, как вести себя с детьми. Поклонница спросила, как медийная персона одевается дома в присутствии своих сыновей. Она также добавила, что дома хочет чувствовать себя комфортно, но не знает, можно ли ходить перед наследниками в белье. Как сказала дизайнер, она считает это неприличным, поэтому предпочитает носить майку с шортами или спортивный костюм. Затем звездная родительница рассказала фолловерам о том, что с ней случилось в Австрии, когда она была в отпуске на горнолыжном курорте.По словам Погребняк, после прогулки семья решила погреться в сауне, посетив отель с хорошим СПА. Тем не менее там она находилась только 2 минуты, поскольку сотрудники заведения попросили модель вместе с детьми уйти, так как семья отказывалась раздеваться догола. На тот момент в сауне присутствовали и другие люди. Интернет-пользователи поддержали кумира и согласились с тем, что перед сыновьями не следует ходить в полуобнаженном виде.Недавно светская львица решила поэкспериментировать со стилем, сделав себе челку. Вот только муж не оценил новую прическу избранницы.