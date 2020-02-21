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Принц Гарри и Меган Маркл поражены последствиями «Мегзита»

Меган Маркл и принц Гарри поражены решением королевы Елизаветы ІІ, принятым после «Мегзита». Герцоги Сассекские полностью утратили право на финансирование своих расходов за счет королевской семьи.
Принц Гарри и Меган Маркл поражены последствиями «Мегзита»

38-летняя герцогиня и 35-летний герцог Сассекские планировали только частично снять с себя обязанности членов британской королевской семьи. Однако Елизавета ІІ приняла решение о том, что если супруги уехали из страны, то они в полной мере отказались от всех полномочий, привилегий и утратили право на финансирование своих расходов из средств монархии. Королева также запретила супругам после «Мегзита» пользоваться брендом Sussex Royal и отказалась содержать Букингемский дворец, в котором находится их офис, чем очень их опечалила.

Кроме того, через год Елизавета ІІ хочет видеть отчет о жизни герцогов за этот период и может еще больше ожесточить условия. Меган Маркл и принц Гарри сохраняют свой статус HRH (Ее/Его Королевское Высочество), однако не имеют права его использовать для коммерческих проектов, а так же и в общественной жизни.

Эксперт Ингрид Сьюард рассказала, что, не смотря на то, что герцоги имеют много возможностей и привилегий, фактически они не могут ими воспользоваться. После решения Елизаветы II супругам нужно будет сделать ребрендинг своего веб-сайта, благотворительной организации и фонда герцога и герцогини Сассекских. Меган Маркл и принц Гарри полностью завершат свои королевские обязанности 1 апреля.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 14:23

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