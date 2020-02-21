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Джон Питерс после 12-дневного брака с Памелой Андерсон сделал предложение Джулии Бернхайм

Голливудский режиссер Джон Питерс через три недели после развода с Памелой Андерсон сделал предложение 34-летней Джулии Бергхайм. Американское издание «Page Six» сообщает, что кинодеятель был помолвлен с молодой актрисой еще до кратковременного брака с самой популярной блондинкой 90-х годов.
Джон Питерс после 12-дневного брака с Памелой Андерсон сделал предложение Джулии Бернхайм

По словам 74-летнего режиссера, он продолжительное время был влюблен в Памелу Андерсон даже во время романтических отношений с малоизвестной актрисой под псевдонимом Джулия Файе Уэст. Джон Питерс утверждает, что звезда «Спасателей Малибу» сама «уговорила его жениться», а он не смог ей отказать. Однако после свадьбы пара прожила вместе всего 12 дней, после чего развелась.

Как известно, СМИ начали активно публиковать информацию о бракосочетании Джона Питерса и Памелы Андерсон 22 января 2020 года. Скорый разрыв отношений звёзды прокомментировали очень лаконично, сообщив, что «жизнь – это путешествие, а любовь – процесс, которому нужно довериться». Кроме того, продюсер заявил, что долгожданный брак «обратился вымогательством» со стороны модели.

На данный момент Джон Питерс помолвлен с Джулией Бергхайм, которая активно снимается в малобюджетном кино и в телевизионных реалити-шоу. Наблюдательные поклонники негласно сравнивают молодую актрису с Памелой Андерсон из-за внешней схожести. Также обе возлюбленные режиссера работают в модельном бизнесе и выступают в благотворительных акциях за защиту животных.

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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:58

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