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Медики назвали самые полезные соки для мужского здоровья

Медики назвали самые полезные соки для мужского здоровья. Кроме того, они рассказали, как получить максимальный эффект от подобных напитков.

Гранатовый сок способствует повышению уровня тестостерона в крови, что положительно влияет на сексуальную активность и увеличивает влечение. Кроме того, напиток из плодов гранатового дерева способен помочь тем, кто страдает эректильной дисфункцией, а также благотворно сказывается на здоровье организма в целом. Гранатовый сок богат на антиоксиданты, содержит калий, магний, железо, фосфор и множество витаминов, что делает его прекрасным дополнением к диете для поддержания мужского здоровья.

Также эксперты рекомендуют пить тыквенный и арбузный соки. В первом содержится большое количество цинка, который необходим организму мужчины для выработки тестостерона, в то время как второй улучшает кровообращение и способствует расширению сосудов, что также положительно сказывается на потенции.

Сок из сельдерея специалисты по праву считают одним из самых полезных для мужского здоровья, так как он содержит андростерон, обладающий биологическим действием тестостерона. Кроме того, напиток выводит токсины, повышает активность, омолаживает и способствует набору мышечной массы.

Чтобы получить максимальный эффект от подобных напитков, эксперты советуют пить их курсами и при этом придерживаться некоторых правил. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение свежевыжатым сокам и употреблять их за час до приема пищи, так как в этом случае они будут наиболее полезны.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:04

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