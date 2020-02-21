Раскрыты затраты Веры Брежневой и Ивана Урганта на обучение детей в США





Соня Киперман живет в США с 16 лет, против чего не возражала Вера Брежнева. Дочь артистки на протяжении двух лет обучалась в престижной школе Калифорнии, которую закончила в 2019 году, а потом поступила в Уиттер-колледж, где изучает искусство и гуманитарные науки. За обучение дочери певица платит 21 тыс долларов ежегодно, что составляет 1,3 млн рублей по актуальному курсу. Падчерица Ивана Урганта числится студенткой школы дизайна Парсонс, изучая рекламу, дизайн и фотографию. За это телеведущий платит 46 тыс долларов в год, что достигает 3 млн рублей.Вместе с Эрикой Куталией учится один из сыновей Дэвида Бекхэма. При этом наследница Урганта не получает VIP-условий, живя в обычном общежитии.