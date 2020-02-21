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"Что такое перманентный макияж" : Поисковик «Яндекс» показал "женские" запросы мужчин в интернете на 23 Февраля

Поисковик «Яндекс» продемонстрировал, какие «женские» темы интересны мужчинам в интернете на 23 Февраля. Самыми популярными оказались запросы на тему макияжа, детей, кухонных принадлежностей, дачи и животных.

Мужчины искали: что такое перманентный макияж, техника создания, какие кисти используются, и косметику, необходимую для него. В теме цветов из бумаги: как их нарисовать, сколько необходимо дарить, как бороться с мошками в комнатных растениях и какие они бывают. В запросах о даче их интересовал септик для неё, аппарат для сварки, стабилизатор напряжения, возможность усиления сигнала сотовой связи на дачном участке и как бороться с осами.Самым популярным запросом о кухне оказался разбор однорычажного смесителя, подсказки по выбору вытяжки над плитой и кухни на заказ, какие обои стоит выбрать, прочистка засоров в раковине дома.

Мужчин также интересует, куда отправиться с детьми, откуда они берутся, как сбить у них температуру, на каком сроке определяется пол, что дают при рождении третьего малыша. Запросы о кошках содержат информацию о том, как их нарисовать, продолжительность их жизни, длительность беременности у хвостатых, к чему они снятся, и какое имя им дать. Среди кухонных запросов больше интереса вызывает блендер: какой лучше выбрать, как сделать в нём майонез, как его разобрать, что в нём готовят и можно ли сделать смузи. Они также хотят определить подлинность духов, чем они отличаются от туалетной воды, какая разница между тестером и оригиналом, можно ли их сделать дома и что такое духи с феромонами.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:09

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