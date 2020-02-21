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Назван ТОП ожидаемых к выходу в ближайшее время сериалов от Netflix

Киностудия насчитывает миллионную аудиторию поклонников, количество которых постоянно растет. На днях эксперты назвали ТОП новых сериалов Netflix и продолжений самых популярных, ожидаемых к выходу в ближайшее время.

Зрители смогут увидеть картину «Мне это не нравится» уже 28 февраля, всего покажут 8 эпизодов. Сюжет сосредоточен вокруг девушки подросткового возраста, вынужденной разбираться с некоторыми насущными вопросами: посещением нелюбимой школы, семейными проблемами и половым созреванием. Главные роли в сериале сыграют София Лиллис и Уайатт Олефф – звезды фильма «Оно». Особенностью стало то, что ведущая героиня обладает суперспособностями. Также фанатов Netflix ожидает выход 2-го сезона «Видоизмененного углерода». Первую часть телезрители увидели в 2018 году, а за основу продолжения ленты взята книга Ричарда Моргана «Сломанные ангелы». Кроме этого, состоится премьера еще одного проекта из ТОПа под названием «Фолловеры». Она перенесет зрителей в Японию. Фильм повествует о 2-х жительницах Токио – актрисе и фотографе. Весь смысл проекта состоит в том, чтобы показать влияние соцсетей на жизнь современного общества.
Назван ТОП ожидаемых к выходу в ближайшее время сериалов от Netflix

Криминальная драма «Королева Соно» создавалась в ЮАР, а выпускаться будет на просторах Netflix. В центре сюжета – темнокожая шпионка, которая вопреки трудностям в жизни берется за сложную миссию. Также в скором времени на экраны выйдет 2-й сезон анимационного мультсериала «Кастлвания», насчитывающего 8 эпизодов. В продолжении поклонники картины узнают, что Дракула воскрес и начнет мстить главным героям. Также компания выпустит 2-й сезон «Королевства» и адаптацию книги Тонке Драхт «Письмо королю», которая получит название «Письмо для короля».

А еще зрителей ожидает продолжение многосерийной картины «Озарк», 5-й сезон фантастического сериала «Люцифер» и премьера драматической ленты «Голливуд». До конца этого года кинокомпания собирается порадовать фанатов еще большим числом премьер, в список которых вошли: 4 сезон «Очень странных дел», продолжение «Матрешки» и «Тьмы». Более того, ожидается дебют новой картины «Улица светлячков».

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Культура
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:18

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