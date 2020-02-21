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Звезда «Дом-2» Илья Яббаров тоскует по дочери

Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Илья Яббаров признается, что очень переживает из-за невозможности общаться со своей дочерью от первого брака. Более того, Илья рассказал, что даже ездил в Тулу, чтобы увидеть своего ребенка, но ему никто не пошел на встречу и он не увидел девочку.

Звезда «Дом-2» Илья Яббаров тоскует по дочери

Большинство знают, что Богдан далеко не единственный ребенок, который есть у Ильи Яббарова. Так, у мужчины растет дочь, которая родилась в его первом браке. Известно, что Илья ежемесячно переводит некую сумму в качестве алиментов малышке, но видеть ее по некоторым причинам ее ему не дают. Недавно в программе «Бородина против Бузовой» он пожаловался, что переживает, из-за невозможности даже посмотреть на своего ребенка.


Кроме того, Илья Яббаров отмечает, что ему очень больно из-за этой ситуации, а поэтому он не хочет потерять связь еще и с Богданом, которого родила Алена Рапунцель. Для того, чтобы понять, что дети занимают важное место в жизни, Илье Яббарову потребовалось несколько лет. В итоге молодой человек говорит, что даже несмотря на то, что Настя Голд противится его общению с сыном Богданом, он не намерен его прекращать.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:22

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