Звезда «Дом-2» Илья Яббаров тоскует по дочери





Большинство знают, что Богдан далеко не единственный ребенок, который есть у Ильи Яббарова. Так, у мужчины растет дочь, которая родилась в его первом браке. Известно, что Илья ежемесячно переводит некую сумму в качестве алиментов малышке, но видеть ее по некоторым причинам ее ему не дают. Недавно в программе «Бородина против Бузовой» он пожаловался, что переживает, из-за невозможности даже посмотреть на своего ребенка.Кроме того, Илья Яббаров отмечает, что ему очень больно из-за этой ситуации, а поэтому он не хочет потерять связь еще и с Богданом, которого родила Алена Рапунцель. Для того, чтобы понять, что дети занимают важное место в жизни, Илье Яббарову потребовалось несколько лет. В итоге молодой человек говорит, что даже несмотря на то, что Настя Голд противится его общению с сыном Богданом, он не намерен его прекращать.