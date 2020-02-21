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Участница "Дом-2" Юля Щеглова: «Были мысли, что я уже не хочу никакую свадьбу»

В разговоре журналистами девушка посетовала, что торжество очень сильно опустошило и вымотало её .Она чувствует себя очень усталой.

Участница "Дом-2" Юля Щеглова: «Были мысли, что я уже не хочу никакую свадьбу»

Участники шоу «Дом-2», Игорь Русанов и Юля Щеглова, оформили свой брак на Сейшельских островах. Они очень долго шли к этому событию, собирали документы и наконец-то это свершилось.

Именно во время торжества Юля познакомилась с матерью Игоря. Юля с сожалением сказала журналистам, что никто из её родственников не смог прибытие на острова. У них возникли проблемы с загранпаспортами и порадоваться вместе с Юлией,а так же поддержать девушку в этот торжественный день смогла только её лучшая подруга.

«На яхте мы поплыли к месту торжества. В тот момент я уже немного устала, потому что были съёмки, фотосессия, жара +40 градусов, я уже выдохлась. Мне казалось, что я уже не хочу никакую свадьбу», - поделилась Юля Щеглова с корреспондентом.



Щеглова рассказала, что восхищается матерью Игоря. В ней оказалось море сил, энергии и они стали настоящими подругами. Хотя молодые чувствовали себя сильно уставшими от церемонии, мама Игоря после небольшого отдыха смогла вытащить молодых людей из отеля для танцев для продолжения торжества.

Несмотря на трудности при организации свадьбы, Юля признается, что выбранное место для такого важного события ей очень понравилось. Она постаралась запомнить каждый момент этого дня.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:18

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