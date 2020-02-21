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Милош Бикович рассказал о будущей покупке квартиры в Москве и «утренних ритуалах»

Российский и сербский киноактер Милош Бикович сообщил, что собирается приобрести жилье в Москве. Также артист рассказал в интервью изданию «GQ» об «утренних ритуалах» и «кофе – один из них».
Милош Бикович рассказал о будущей покупке квартиры в Москве и «утренних ритуалах»

Звезда премьеры «Холоп», популярного сериала «Отель Леон» и «Гранд» сообщил, что на данный момент живет у мамы, поскольку в его доме в Белграде «сейчас ремонт». Милош Бикович отметил, что в ближайшем будущем планирует обосноваться в Москве, а его дом обязательно будет так называемым «оазисом» для «отдыха и очищения». Актер отмечает, что из-за «постоянных перелетов» и частой «смены кровати» спокойствия и здорового сна ему не хватает более всего.

По словам начинающего кинорежиссёра, «кофе помогает ясно мыслить» и справляться со «стрессовой работой». Каждое утро Милоша Биковича начинается с «утренних ритуалов». «Если торопиться некуда» - актер «с удовольствием» пьет кофе дома, а «когда времени нет» - приходиться все делать «на бегу».

На данный момент актер трудится над фильмом «Отель «Белград», который доставляет сопродюсеру «немало нервов». Милош Бикович уверен, что будущая квартира в Москве поможет ему восстанавливать энергию, затрачиваемую на работу.

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Культура
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:23

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