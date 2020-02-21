«Ущерб более 500 тысяч»: Екатерина Волкова стала жертвой интернет-мошенников

В конце прошлого года Екатерина Волкова стала жертвой злоумышленников, которые с помощью фейкового подтверждения идентификации в Instagram узнали ее пароль и заблокировали доступ к аккаунту. Кроме того, аферисты выманили у подписчиков страницы знаменитости более 500 тысяч рублей и шантажировали саму звезду.После того, как Волковой пришло сообщение о требовании заплатить десять тысяч рублей в качестве «откупных» за возврат аккаунта, актриса обратилась в полицию. Однако правоохранительные органы не смогли выйти на интернет-мошенников, что вынудило знаменитость пойти на поводу у вымогателей и перевести на их карту указанную сумму. Такие действия привели к попытке аферистов манипулировать Екатериной Волковой и далее, требуя заплатить снова.В этот раз артистка решила подойти к делу серьезнее: она написала жалобу на бездействие полиции и обратилась в Следственный комитет России. В итоге уголовное дело все-таки было возбуждено и на данный момент ведется следствие.