Звезда "Дом-2" Катя Жужа удивила выбором новой машины





Но к сожалению выбор так и не удалось сделать. Екатерину не удовлетворила ни одна модель. Все автомобили, которые Катя смотрела с супругом, по её словам нельзя сравнить с тем Land Rover, на котором Катерина передвигается сейчас. Она сняла отдельное видео, в котором объяснила поклонникам, что ей очень важна отделка, удобство и общий уровень комфорта в автомобиле.Многие подписчики Жужи возмутились требованиями, которые она предъявляет к подарку. Поклонники сказали ей, что были бы безумно рады любому автомобилю, подаренному им любимым человеком.Напомним , что Катя Жужа стала известна в 2011 году когда пришла на телепроект «Дом-2». Она пыталась строить отношения с несколькими молодыми людьми, но у неё ничего не получилось. В 2018 году журналисты выяснили, что Катя встречается с Артёмом Маркеловым. Артём автогонщик и сын миллиардера Валерия Маркелова.