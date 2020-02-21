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Звезда "Дом-2" Катя Жужа удивила выбором новой машины

25-летний муж Кати Жужи, которой в этом году исполняется 32 года, Артем Маркелов решил сделать подарок своей любимой девушке. Подарить ей он решил новый автомобиль. В ближайшие выходные пара пыталась сделать выбор, объехав многие салоны элитных авто.

Звезда "Дом-2" Катя Жужа удивила выбором новой машины

Но к сожалению выбор так и не удалось сделать. Екатерину не удовлетворила ни одна модель. Все автомобили, которые Катя смотрела с супругом, по её словам нельзя сравнить с тем Land Rover, на котором Катерина передвигается сейчас. Она сняла отдельное видео, в котором объяснила поклонникам, что ей очень важна отделка, удобство и общий уровень комфорта в автомобиле.

Многие подписчики Жужи возмутились требованиями, которые она предъявляет к подарку. Поклонники сказали ей, что были бы безумно рады любому автомобилю, подаренному им любимым человеком.


Напомним , что Катя Жужа стала известна в 2011 году когда пришла на телепроект «Дом-2». Она пыталась строить отношения с несколькими молодыми людьми, но у неё ничего не получилось. В 2018 году журналисты выяснили, что Катя встречается с Артёмом Маркеловым. Артём автогонщик и сын миллиардера Валерия Маркелова.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:40

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