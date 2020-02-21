В Сети показали фото ЗРК С-350 “Витязь”, задействованного в параде ко Дню Победы





Сборкой комплекса занимались специалисты концерна "Алмах-Антей". Машины уже ожидают своей отправки в Москву для подготовки к будущему празднику. Сергей Шойгу в 2019 году сообщал о завершении работ по созданию ЗРК “Витязь”, который этой зимой был передан Минобороны. Главным преимуществом показанного на фото С-350 является его прицельная способность в радиусе 360 градусов. По словам Дмитрия Корнева, это оборудование позволяет разместить до 12 ракет, благодаря чему повышается его мобильность на одной установке.В минувшие годы ЗРК “Витязь” не участвовал в Параде Победы, поэтому мероприятие 2020 года станет дебютным для этого комплекса.