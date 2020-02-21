Боксер Тайсон Фьюри часто занимается сексом для повышения уровня тестостерона





В очередном поединке спортсмен сразится с Деонтеем Уайлдером, с которым они сходились на ринге в 2018 году. Тем не менее в тот раз победителя определить не удалось. С того времени Тайсон Фьюри выработал новый подход к процессу тренировок, а еще у него обновилась команда. Кроме этого, боксер стал чаще заниматься сексом, чтобы увеличивать уровень тестостерона. По словам чемпиона Великобритании по версии АВА, он ощущает себя «зверем», который сорвался с цепи.Между двумя соперниками присутствует ненависть, они регулярно угрожают друг другу, обещая отбить оппоненту несколько внутренних органов или лишить зубов. Поединок состоится в воскресенье на арене MGM Grand, для него предусмотрены особые правила. Речь идет о формуле в 3 раунда по 3 минуты.