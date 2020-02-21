АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 68.77 USD 63.74
Курс валют на 21.02.2020

Боксер Тайсон Фьюри часто занимается сексом для повышения уровня тестостерона

Тайсон Фьюри рассказал, что частые занятия сексом способствуют повышению уровня тестостерона. Боксер занимается подобной «практикой» и во время пребывания в тренировочном лагере.
Боксер Тайсон Фьюри часто занимается сексом для повышения уровня тестостерона

В очередном поединке спортсмен сразится с Деонтеем Уайлдером, с которым они сходились на ринге в 2018 году. Тем не менее в тот раз победителя определить не удалось. С того времени Тайсон Фьюри выработал новый подход к процессу тренировок, а еще у него обновилась команда. Кроме этого, боксер стал чаще заниматься сексом, чтобы увеличивать уровень тестостерона. По словам чемпиона Великобритании по версии АВА, он ощущает себя «зверем», который сорвался с цепи.

Между двумя соперниками присутствует ненависть, они регулярно угрожают друг другу, обещая отбить оппоненту несколько внутренних органов или лишить зубов. Поединок состоится в воскресенье на арене MGM Grand, для него предусмотрены особые правила. Речь идет о формуле в 3 раунда по 3 минуты.

+Дзен +Яндекс новости
Спорт / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Нутрициолог назвала три типа расстройства пищевого…
Милош Бикович рассказал о будущей покупке квартиры в Москве и «утренних…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров тоскует по…
Владимир Путин: "Россию и Украину рассорили для устранения…
Участница "Дом-2" Юля Щеглова: «Были мысли, что я уже не хочу никакую…
Американские диетологи назвали 7 видов хлеба, позволяющих людям сбросить лишний…
«Ущерб более 500 тысяч»: Екатерина Волкова стала жертвой…
В Сети показали фото ЗРК С-350 “Витязь”, задействованного в параде ко Дню…
Солнечный парусник LightSail-2 сделал новые зеркальные снимки…
Боксер Тайсон Фьюри часто занимается сексом для повышения уровня…
Обнародована запись разговора со звездой «Дом-2» Алесей Семеренко насчёт богатого…
Астрономы обнаружили экзопланету, где год длится 18…
Звезда "Дом-2" Катя Жужа удивила выбором новой…
Поклонники отрицательно оценили превращение Юлии Барановской в…
В Костроме учительница пожаловалась на родителей учеников из-за их частых телефонных…
Анастасия Костенко поздравила брата в Instagram фотографией из…
Предсказания писателей и ученых по поводу будущего человечества стали реальностью в современном…
Анна Большова рассказала, почему Захаров часто брал свою дочь на главные роли в…
Российский эксперт Александр Савельев рассказал об опасности искусственно разведенной…
Мама звезды «Дом-2» Иосифа Оганесяна: «Я не оскорбляла…
Причинами боли в мочевом пузыре могут быть дефицит или избыток жидкости в организме…
Алексей Макаров сообщил о кончине матери Любови…
Ученые обнаружили новый признак приближающегося…
Названы главные страхи россиян в случае ухода Владимира Путина с поста президента…
«Дом 2» покинули Алеся Семеренко, Кристина Хамраева и Юлия…
Дочь Кристины Орбакайте Клавдия Земцова без опоры прокатилась на лыжах по горному…
Терапев Георгий Сапего рассказал, как сохранить подвижность суставов…
Телеведущая Ксения Собчак: «Уфа - это столица русского…
Просмотреть все новости