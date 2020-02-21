Солнечный парусник LightSail-2 сделал новые зеркальные снимки Земли





LightSail-2 был запущен в рамках научного проекта Планетарного сообщества 25 июня 2019 года с помощью ракеты «Falcon Heavy». Конструкция устройства наглядно напоминает парусник с абсолютно зеркальной поверхностью, которая подвергается воздействию давления солнечного света и передает импульсы на мониторы космического корабля. Кроме того, благодаря тонкости и легкости металлизированного внешнего слоя, он обладает высокой орбитальной манёвренностью, которая позволяет делать уникальные снимки.NASA отмечает, что LightSail-2 успешно используется как источник высококачественных фотокадров Земли с орбиты. Хотя такая работа не приравнивается к научно-исследовательскому сбору образцов или точных параметров космических тел, все же она не менее полезна для науки. Ученые утверждают, что в скором будущем солнечный парусник можно будет запустить в глубокий космос, в котором он будет сохранять свою работоспособность посредством фотонов на металлизированном слое.Как известно, космические организации ESA, NASA и JAXA активно трудятся над разработкой проектов «парусников» для вывода с орбиты спутников, вышедших из строя, а также для обнаружения потенциально опасных астероидов.