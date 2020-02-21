Поклонники отрицательно оценили превращение Юлии Барановской в блондинку

Телеведущая опубликовала на своей странице новый пост, демонстрирующий новое амплуа, однако вместо привычных темных волос она показала светлые локоны ниже плеч, а также челку. В подписи к сюжету Юлия Барановская отметила, что пока она спала, стилист воспользовался ситуацией и занялся перевоплощением знаменитости. Тем не менее большинство фолловеров негативно отреагировали на новый образ экс-супруги Артема Аршавина и выразили надежду, что на ней всего лишь парик.По мнению многих поклонников, звезде телевидения не идет быть блондинкой, так как такой цвет волос лишает ее харизмы и эффектности. Одна из подписчиц написала, что светлые локоны делают Барановскую более яркой.