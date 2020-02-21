Поклонники отрицательно оценили превращение Юлии Барановской в блондинку
Юлия Барановская поделилась в Instagram снимком нового образа. Однако поклонники отрицательно оценили превращение кумира в блондинку.
Телеведущая опубликовала на своей странице новый пост, демонстрирующий новое амплуа, однако вместо привычных темных волос она показала светлые локоны ниже плеч, а также челку. В подписи к сюжету Юлия Барановская отметила, что пока она спала, стилист воспользовался ситуацией и занялся перевоплощением знаменитости. Тем не менее большинство фолловеров негативно отреагировали на новый образ экс-супруги Артема Аршавина и выразили надежду, что на ней всего лишь парик.
По мнению многих поклонников, звезде телевидения не идет быть блондинкой, так как такой цвет волос лишает ее харизмы и эффектности. Одна из подписчиц написала, что светлые локоны делают Барановскую более яркой.
Телеведущая опубликовала на своей странице новый пост, демонстрирующий новое амплуа, однако вместо привычных темных волос она показала светлые локоны ниже плеч, а также челку. В подписи к сюжету Юлия Барановская отметила, что пока она спала, стилист воспользовался ситуацией и занялся перевоплощением знаменитости. Тем не менее большинство фолловеров негативно отреагировали на новый образ экс-супруги Артема Аршавина и выразили надежду, что на ней всего лишь парик.
По мнению многих поклонников, звезде телевидения не идет быть блондинкой, так как такой цвет волос лишает ее харизмы и эффектности. Одна из подписчиц написала, что светлые локоны делают Барановскую более яркой.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:36