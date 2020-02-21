Анна Большова рассказала, почему Захаров часто брал свою дочь на главные роли в спектаклях

Анна Большова опровергла недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что она была недовольна частым назначением Александры Захаровой на главные роли в спектакля. Актриса заявила, что не общалась на подобные темы с представителями прессы, поэтому такого рода публикации являются обычным вымыслом.Звезда «Остановки по требованию» отметила, что если Марк Захаров брал на главные роли в спектаклях свою дочь, то это значило одно - «он видел в этой роли только Александру». Заслуженная артистка России уверена: режиссер в каждой постановке ставит перед собой определенные цели и для их воплощения может выбирать именно тех актеров, которых считает наиболее подходящими.Кроме того, Большова придерживается мнения, что обсуждать вопрос большого количества главных ролей, доставшихся дочери Марка Захарова, сейчас крайне неэтично. По мнению актрисы, подобные провокации, возникающие после смерти талантливого режиссера, способны очернить не только ее имя, но и бросить тень на всю театральную труппу.