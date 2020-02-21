Астрономы обнаружили экзопланету, где год длится 18 часов





Данная экзопланета имеет состав и размеры аналогичные Юпитеру, но один год для нее длится всего 18 часов. Этот газовый гигант стал особенно интересным для изучения, благодаря чему ученые надеются понять, насколько близка его гибель. Есть предположение, что планета мчится по спирали, поэтому вскоре столкнется со звездой, но есть вероятность, что NGTS-10b проживет еще некоторое время. Для наблюдения за планетой специалисты задействовали мощнейший телескоп в Чили. Он охватывает сразу 100 кв. градусов, где располагаются около 100 тыс звезд, среди которых недавно обнаруженная привлекла внимание частым мерцанием, обусловленным движением планеты по орбите.До недавнего времени считалось, что “горячие Юпитеры” с коротким орбитальным путем легко обнаружить из-за большого размера, но оказалось, что они чрезвычайно редкие. Из сотен подобных газовых гигантов лишь 7 имеют период менее 24 часов. NGTS-10b называют приливно-отливной планетой со средней температурой более 1000 градусов по Цельсию.