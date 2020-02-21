Анастасия Костенко поздравила брата в Instagram фотографией из юности
Двадцатипятилетняя модель, супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко, поздравила своего брата Виктора с днем рождения фотографией в Instagram.
На фото, тогда ещё шестнадцатилетняя, будущая модель держит брата на руках. Под фотографии она объяснила, что безумно рада не только появлению брата на свет, но и тому, что смогла поступить Ставропольский краевой колледж искусств на отделение хореографии.
Подписчики Анастасии дружно присоединились к поздравлениям, а также отметили, что хотя Анастасия Костенко всегда выглядит очень красивой девушкой, на этой фотографии она особенно напоминает американскую актрису Анджелина Джоли.
Напомним, что будущая модель родилась в провинциальном городе Ростовской области. Параллельно с учёбой в колледже девушка участвовала во всевозможных конкурсах красоты.
В 2013 году Анастасия стала лицом китайского модного дома. В 2014 участвовала в конкурсе «Мисс Россия» и заняла в нём второе место. На международном конкурсе «Мисс мира» в том же году девушка заняла двадцатое место. Но настоящую известность Анастасии Костенко принёс брак с бывшим мужем Ольги Бузовой, футболистом Дмитрием Тарасовым.
На фото, тогда ещё шестнадцатилетняя, будущая модель держит брата на руках. Под фотографии она объяснила, что безумно рада не только появлению брата на свет, но и тому, что смогла поступить Ставропольский краевой колледж искусств на отделение хореографии.
Подписчики Анастасии дружно присоединились к поздравлениям, а также отметили, что хотя Анастасия Костенко всегда выглядит очень красивой девушкой, на этой фотографии она особенно напоминает американскую актрису Анджелина Джоли.
Напомним, что будущая модель родилась в провинциальном городе Ростовской области. Параллельно с учёбой в колледже девушка участвовала во всевозможных конкурсах красоты.
В 2013 году Анастасия стала лицом китайского модного дома. В 2014 участвовала в конкурсе «Мисс Россия» и заняла в нём второе место. На международном конкурсе «Мисс мира» в том же году девушка заняла двадцатое место. Но настоящую известность Анастасии Костенко принёс брак с бывшим мужем Ольги Бузовой, футболистом Дмитрием Тарасовым.