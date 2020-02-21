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Анастасия Костенко поздравила брата в Instagram фотографией из юности

Двадцатипятилетняя модель, супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко, поздравила своего брата Виктора с днем рождения фотографией в Instagram.


На фото, тогда ещё шестнадцатилетняя, будущая модель держит брата на руках. Под фотографии она объяснила, что безумно рада не только появлению брата на свет, но и тому, что смогла поступить Ставропольский краевой колледж искусств на отделение хореографии.

Подписчики Анастасии дружно присоединились к поздравлениям, а также отметили, что хотя Анастасия Костенко всегда выглядит очень красивой девушкой, на этой фотографии она особенно напоминает американскую актрису Анджелина Джоли.

Анастасия Костенко поздравила брата в Instagram фотографией из юности

Напомним, что будущая модель родилась в провинциальном городе Ростовской области. Параллельно с учёбой в колледже девушка участвовала во всевозможных конкурсах красоты.

В 2013 году Анастасия стала лицом китайского модного дома. В 2014 участвовала в конкурсе «Мисс Россия» и заняла в нём второе место. На международном конкурсе «Мисс мира» в том же году девушка заняла двадцатое место. Но настоящую известность Анастасии Костенко принёс брак с бывшим мужем Ольги Бузовой, футболистом Дмитрием Тарасовым.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:30

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