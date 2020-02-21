Анастасия Костенко поздравила брата в Instagram фотографией из юности





На фото, тогда ещё шестнадцатилетняя, будущая модель держит брата на руках. Под фотографии она объяснила, что безумно рада не только появлению брата на свет, но и тому, что смогла поступить Ставропольский краевой колледж искусств на отделение хореографии.Подписчики Анастасии дружно присоединились к поздравлениям, а также отметили, что хотя Анастасия Костенко всегда выглядит очень красивой девушкой, на этой фотографии она особенно напоминает американскую актрису Анджелина Джоли.Напомним, что будущая модель родилась в провинциальном городе Ростовской области. Параллельно с учёбой в колледже девушка участвовала во всевозможных конкурсах красоты.В 2013 году Анастасия стала лицом китайского модного дома. В 2014 участвовала в конкурсе «Мисс Россия» и заняла в нём второе место. На международном конкурсе «Мисс мира» в том же году девушка заняла двадцатое место. Но настоящую известность Анастасии Костенко принёс брак с бывшим мужем Ольги Бузовой, футболистом Дмитрием Тарасовым.