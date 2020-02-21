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Мама звезды «Дом-2» Иосифа Оганесяна: «Я не оскорбляла Сашу!»

Мама Иосифа Оганесяна не скрывает тот факт, что на самом деле рада примирению сына с Сашей Черно. Более того, она утверждает, что никогда не оскорбляла свою невестку. Не было и того, чтобы она говорила плохие вещи о Саше за ее спиной.

Мама звезды «Дом-2» Иосифа Оганесяна: «Я не оскорбляла Сашу!»

У пары Иосифа Оганесяна и Саши Черно все-таки получилось стать на путь примирения. Ребята забрали из ЗАГСА заявление о разводе. Теперь они находятся в ожидании малыша. Однако их радость омрачает тот факт, что за спиной Саши Репсима Оганесовна оскорбляет свою невестку, а ее сын Иосиф молчит по этому поводу и никак не реагирует.

Сама же Репсима Оганесовна отрицает такую информацию. Женщина утверждает, что лишь сказала, что хотят развестись, то значит, пусть разводятся. Больше по ее словам, она ничего плохого даже не пыталась говорить, а если бы и хотела высказать свое мнение, то сказала бы лично в глаза.


Помимо этого, мама Иосифа Оганесяна отметила, что хорошо если ее сын и невестка решили не разводится. Женщина отмечает, что хотела бы, чтобы ее внук или внучка росли в полноценной семье. Но, когда она видит весь тот негатив, который происходит между Иосифом и Сашей, то ее позиция начинает кардинально меняться.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:06

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