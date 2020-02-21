Предсказания писателей и ученых по поводу будущего человечества стали реальностью в современном мире





Еще в начале 17 века Роберт Бойл предсказал совершенно необоснованную вещь, что в будущем болезни органов смогут лечить трансплантацией. Как можно заметить, в современном мире это является обыденной хирургической операцией, навыками которой должен обладать каждый уважающий себя хирург. Сюда относится роман знаменитого писателя Жюля Верна «С Земли на Луну», который описал полет ракеты на Луну из штата Флорида.Более того, он угадал даже количество космонавтов на борту и подробно рассказал о состоянии невесомости человека в космосе. В 1898 году Морган Робертсон опубликовал рассказ, в котором речь идет о самом большом корабле в истории человечества, потерпевшем крушение после столкновения с айсбергом. Естественно эксперты тут же отметили поразительное сходство с трагической ситуацией на «Титанике» известной на весь мир.Наконец, стоит упомянуть небольшое упоминание Николы Теслы в 1909 году о том, что в будущем люди будут обладать небольшими персональными устройствами, с помощью которых можно будет обмениваться сообщениями. На сегодняшний день сложно представить современного человека без мобильного смартфона со всеми его функциями.