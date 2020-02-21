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Американские диетологи назвали 7 видов хлеба, позволяющих людям сбросить лишний вес

Американские диетологи назвали 7 видов хлеба, которые помогут людям избавиться от лишнего веса. Об этом сообщило издание «FIT FOR FUN», журнал «Fitness, Sport & Abnehmen».
Американские диетологи назвали 7 видов хлеба, позволяющих людям сбросить лишний вес

По мнению специалистов, для снижения веса нет необходимости исключать мучные изделия из рациона. Они сообщают, что абсолютно бесполезен для человека только один вид хлеба - из не качественных сортов пшеницы, поскольку он не содержит клетчатки, а питает организм только простыми углеводами быстрого расщепления.

Однако цельнозерновые продукты насыщены растительным белком и пищевыми волокнами, которые улучшают метаболизм и работу органов ЖКТ. Ржаной и семенной хлеб способствуют снижению сахара в крови и укреплению иммунной системы посредством жирных кислот и антиоксидантов в составе. Диетологи добавили, что подобными свойствами обладают изделия из пророщенного зерна и овса.

Кроме того, хлеб на закваске и смеси разных видов отрубей разрешен для людей с целиакией, так как не имеет глютена в своем составе. Более того, из-за естественной ферментации в процессе приготовления цельнозерновые продукты благоприятно влияют на микрофлору кишечника, предупреждая его воспалительные заболевания.

В заключение диетологи добавили, что вышеописанные виды хлеба быстрее насыщают организм, в результате чего мужчина или женщина уменьшают порции пищи и ускоряют процесс похудения.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:15

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