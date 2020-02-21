Американские диетологи назвали 7 видов хлеба, позволяющих людям сбросить лишний вес
Американские диетологи назвали 7 видов хлеба, которые помогут людям избавиться от лишнего веса. Об этом сообщило издание «FIT FOR FUN», журнал «Fitness, Sport & Abnehmen».
По мнению специалистов, для снижения веса нет необходимости исключать мучные изделия из рациона. Они сообщают, что абсолютно бесполезен для человека только один вид хлеба - из не качественных сортов пшеницы, поскольку он не содержит клетчатки, а питает организм только простыми углеводами быстрого расщепления.
Однако цельнозерновые продукты насыщены растительным белком и пищевыми волокнами, которые улучшают метаболизм и работу органов ЖКТ. Ржаной и семенной хлеб способствуют снижению сахара в крови и укреплению иммунной системы посредством жирных кислот и антиоксидантов в составе. Диетологи добавили, что подобными свойствами обладают изделия из пророщенного зерна и овса.
Кроме того, хлеб на закваске и смеси разных видов отрубей разрешен для людей с целиакией, так как не имеет глютена в своем составе. Более того, из-за естественной ферментации в процессе приготовления цельнозерновые продукты благоприятно влияют на микрофлору кишечника, предупреждая его воспалительные заболевания.
В заключение диетологи добавили, что вышеописанные виды хлеба быстрее насыщают организм, в результате чего мужчина или женщина уменьшают порции пищи и ускоряют процесс похудения.
По мнению специалистов, для снижения веса нет необходимости исключать мучные изделия из рациона. Они сообщают, что абсолютно бесполезен для человека только один вид хлеба - из не качественных сортов пшеницы, поскольку он не содержит клетчатки, а питает организм только простыми углеводами быстрого расщепления.
Однако цельнозерновые продукты насыщены растительным белком и пищевыми волокнами, которые улучшают метаболизм и работу органов ЖКТ. Ржаной и семенной хлеб способствуют снижению сахара в крови и укреплению иммунной системы посредством жирных кислот и антиоксидантов в составе. Диетологи добавили, что подобными свойствами обладают изделия из пророщенного зерна и овса.
Кроме того, хлеб на закваске и смеси разных видов отрубей разрешен для людей с целиакией, так как не имеет глютена в своем составе. Более того, из-за естественной ферментации в процессе приготовления цельнозерновые продукты благоприятно влияют на микрофлору кишечника, предупреждая его воспалительные заболевания.
В заключение диетологи добавили, что вышеописанные виды хлеба быстрее насыщают организм, в результате чего мужчина или женщина уменьшают порции пищи и ускоряют процесс похудения.
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:15