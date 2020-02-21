Алексей Макаров сообщил о кончине матери Любови Полищук
Алексей Макаров сообщил поклонникам о кончине матери Любови Полищук. Соответствующую публикацию актер разместил на странице в Instagram.
Наследник звезды «Моей прекрасной няни» очень любил бабушку и часто ходил к ней в гости. Мать Полищук застала появление на свет правнучки Варвары, являющейся дочерью артиста от Виктории Богатыревой. На днях бывшая возлюбленная Алексея Макарова посетила передачу «Судьба человека», где рассказала о родительнице покойной знаменитости. По словам актрисы, во время конфликтов между ней и сыном Любови Григорьевны Ольга Пантелеевна всегда поддерживала своего внука. Однако звезда не злилась на женщину из-за этого, так как понимала, что она его очень любит.
Тем не менее Богатырева заявила, что в детстве ее экс-партнера разбаловали, что повлияло в дальнейшем на его отношения с противоположным полом. В своей публикации Макаров написал, что его бабушка скончалась в возрасте 91 года.
Наследник звезды «Моей прекрасной няни» очень любил бабушку и часто ходил к ней в гости. Мать Полищук застала появление на свет правнучки Варвары, являющейся дочерью артиста от Виктории Богатыревой. На днях бывшая возлюбленная Алексея Макарова посетила передачу «Судьба человека», где рассказала о родительнице покойной знаменитости. По словам актрисы, во время конфликтов между ней и сыном Любови Григорьевны Ольга Пантелеевна всегда поддерживала своего внука. Однако звезда не злилась на женщину из-за этого, так как понимала, что она его очень любит.
Тем не менее Богатырева заявила, что в детстве ее экс-партнера разбаловали, что повлияло в дальнейшем на его отношения с противоположным полом. В своей публикации Макаров написал, что его бабушка скончалась в возрасте 91 года.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:00