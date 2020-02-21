Алексей Макаров сообщил о кончине матери Любови Полищук

Наследник звезды «Моей прекрасной няни» очень любил бабушку и часто ходил к ней в гости. Мать Полищук застала появление на свет правнучки Варвары, являющейся дочерью артиста от Виктории Богатыревой. На днях бывшая возлюбленная Алексея Макарова посетила передачу «Судьба человека», где рассказала о родительнице покойной знаменитости. По словам актрисы, во время конфликтов между ней и сыном Любови Григорьевны Ольга Пантелеевна всегда поддерживала своего внука. Однако звезда не злилась на женщину из-за этого, так как понимала, что она его очень любит.Тем не менее Богатырева заявила, что в детстве ее экс-партнера разбаловали, что повлияло в дальнейшем на его отношения с противоположным полом. В своей публикации Макаров написал, что его бабушка скончалась в возрасте 91 года.