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Российский эксперт Александр Савельев рассказал об опасности искусственно разведенной рыбы

Глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев рассказал об опасности для здоровья людей рыбы, выведенной искусственно. Эксперт сообщил, что для ее выращивания используются антибиотики.

Александр Савельев подчеркнул, что рыба, выращенная в искусственных условиях, питается в большей мере гормонами роста, красителями и антибиотиками. Поэтому ее употребление из-за большой токсичности может причинить вред здоровью человека. Это касается нескольких видов рыбы. Он посоветовал отказаться от тилапии, сибаса, минтая и дорадо. Специалист полагает, что в стране не обеспечиваются поставки дикой морской рыбы из-за низкой покупательной способности граждан. «В России продают лишь грязь, разведенную в клетке», - добавил эксперт.

Александр Савельев рассказал, что только в нашей стране существует парадокс, когда искусственно разведенная рыба продается по намного большей цене, нежели качественная дикая морская.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 12:09

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