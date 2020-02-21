Российский эксперт Александр Савельев рассказал об опасности искусственно разведенной рыбы





Александр Савельев подчеркнул, что рыба, выращенная в искусственных условиях, питается в большей мере гормонами роста, красителями и антибиотиками. Поэтому ее употребление из-за большой токсичности может причинить вред здоровью человека. Это касается нескольких видов рыбы. Он посоветовал отказаться от тилапии, сибаса, минтая и дорадо. Специалист полагает, что в стране не обеспечиваются поставки дикой морской рыбы из-за низкой покупательной способности граждан., - добавил эксперт.Александр Савельев рассказал, что только в нашей стране существует парадокс, когда искусственно разведенная рыба продается по намного большей цене, нежели качественная дикая морская.