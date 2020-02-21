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«Дом 2» покинули Алеся Семеренко, Кристина Хамраева и Юлия Рязанцева

Сегодня пришли новости с площадки скандальной телестройки «Дом 2». С проектом расстались одновременно три девушки Алеся Семеренко, Юлия Рязанцева и Кристина Хамраева. Эти девушки однозначно не были тусклыми участницами, но видно чем-то они не угодили организаторам.

«Дом 2» покинули Алеся Семеренко, Кристина Хамраева и Юлия Рязанцева

У Алеси Семеренко, участвующий в небольшой потасовки на Острове любви, похоже подошло к концу оговоренное с организаторами время пребывания на проекте, о чём упоминалось на включениях с телестройки. Зато теперь она сможет вернуться к обычной жизни и ей не придется изображать вместе с Сергеем Захарьяшем романтические отношения. Семеренко побывала на телеэкранах поклонников, получила свою порцию славы и похоже на этом достаточно. Зрители давно поняли, что как бы не старался Сергей Захарьяш и ведущие шоу, из Алеси не вышло яркой и запоминающиеся звезды.


Другая девушка, Кристина Хамраева благодарна телепроекту. Она говорит спасибо в социальных сетях за полученный опыт, но его сложно считать удачным. Она не нашла себе молодого человека и не улучшила своего материального положения.


Про третью, Юлию Рязанцеву, ходит молва,что для попадания на шоу она оставила мужа и ребенка. Её, кажется жаль больше всего. Она могла бы стать одной из звезд проекта. Но похоже Татьяна Строкова займёт в сердце Дмитрия Тузова место, предназначенное для Юли.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:42

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