«Дом 2» покинули Алеся Семеренко, Кристина Хамраева и Юлия Рязанцева





У Алеси Семеренко, участвующий в небольшой потасовки на Острове любви, похоже подошло к концу оговоренное с организаторами время пребывания на проекте, о чём упоминалось на включениях с телестройки. Зато теперь она сможет вернуться к обычной жизни и ей не придется изображать вместе с Сергеем Захарьяшем романтические отношения. Семеренко побывала на телеэкранах поклонников, получила свою порцию славы и похоже на этом достаточно. Зрители давно поняли, что как бы не старался Сергей Захарьяш и ведущие шоу, из Алеси не вышло яркой и запоминающиеся звезды.Другая девушка, Кристина Хамраева благодарна телепроекту. Она говорит спасибо в социальных сетях за полученный опыт, но его сложно считать удачным. Она не нашла себе молодого человека и не улучшила своего материального положения.Про третью, Юлию Рязанцеву, ходит молва,что для попадания на шоу она оставила мужа и ребенка. Её, кажется жаль больше всего. Она могла бы стать одной из звезд проекта. Но похоже Татьяна Строкова займёт в сердце Дмитрия Тузова место, предназначенное для Юли.