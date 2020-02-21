Названы главные страхи россиян в случае ухода Владимира Путина с поста президента страны





Алексей Чеснаков выступил автором доклада “Уйти нельзя остаться”, в котором назвал риски и страхи россиян из-за скорой смены государственной верхушки. В связи с обсуждением россиянами сценариев транзита власти, которые могут помочь президенту остаться во главе государства даже после 2024 года, Путин намекнул, что не намерен оставаться на своем посту навсегда. Также он подчеркнул, что предложением внести поправки в Конституцию он не пытался продлить свое влияние в стране.Опросы жителей Москвы, Перми, Волгограда и Иркутска показали, что россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть после ухода главы, волны передела собственности, отмены нацпроектов, угрозы внешних поражений и утраты авторитета страны в мировом сообществе. Участники опроса выразили мнение, что существует риск беспорядков из-за отсутствия гаранта стабильности в лице Путина. Некоторые не видят достаточно сильных преемников власти, а также считают возможными внутренние волнения в некоторых регионах. Многие считают, что взаимодействие с Кавказом построено исключительно на добрых отношениях нынешнего президента с Рамзаном Кадыровым. Менее выражены страхи в связи с риском роста коррупции и нарастанием американской угрозы.