Дочь Кристины Орбакайте Клавдия Земцова без опоры прокатилась на лыжах по горному склону

Сейчас знаменитость вместе со своим супругом и наследницей находится на отдыхе. Дочь Кристины Орбакайте и бизнесмена уже успела прокатиться с отцом на снегоходе. Вслед за Лизой и Гарри Галкиными внучка Пугачевой встала на лыжи без специальной опоры. Звездная мать девочки разместила в разделе Stories несколько кадров, на котором продемонстрировала успехи ребенка. В сюжете Клавдия Земцова запечатлена в дутом комбинезоне серебристого цвета, перчатках, шлеме и горных очках.Ранее супруг Примадонны рассказал подписчикам, что этой зимой он впервые привез близнецов на горнолыжный курорт, где нашел для них инструктора, который внимательно следил за спуском ребят по трассе. В скором времени малыши достигли немалых успехов и стали уверенно держаться при спуске без лыжных палок, как и дочь Орбакайте.Не так давно жена Михаила Земцова сообщила фолловерам, что получила травму ноги на репетиции нового шоу. По этой причине исполнительница была вынуждена перенести несколько запланированных выступлений на февраль и март.