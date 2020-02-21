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Дочь Кристины Орбакайте Клавдия Земцова без опоры прокатилась на лыжах по горному склону

Дочь Кристины Орбакайте удивила поклонников певицы в Instagram. Клавдия Земцова прокатилась на лыжах по горному склону в Аспене, не используя при этом опору в виде специальных палок.
Дочь Кристины Орбакайте Клавдия Земцова без опоры прокатилась на лыжах по горному склону

Сейчас знаменитость вместе со своим супругом и наследницей находится на отдыхе. Дочь Кристины Орбакайте и бизнесмена уже успела прокатиться с отцом на снегоходе. Вслед за Лизой и Гарри Галкиными внучка Пугачевой встала на лыжи без специальной опоры. Звездная мать девочки разместила в разделе Stories несколько кадров, на котором продемонстрировала успехи ребенка. В сюжете Клавдия Земцова запечатлена в дутом комбинезоне серебристого цвета, перчатках, шлеме и горных очках.

Ранее супруг Примадонны рассказал подписчикам, что этой зимой он впервые привез близнецов на горнолыжный курорт, где нашел для них инструктора, который внимательно следил за спуском ребят по трассе. В скором времени малыши достигли немалых успехов и стали уверенно держаться при спуске без лыжных палок, как и дочь Орбакайте.

Не так давно жена Михаила Земцова сообщила фолловерам, что получила травму ноги на репетиции нового шоу. По этой причине исполнительница была вынуждена перенести несколько запланированных выступлений на февраль и март.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:40

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