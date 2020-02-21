Причинами боли в мочевом пузыре могут быть дефицит или избыток жидкости в организме человека





Интерстициальный цистит или синдром болезненного мочевого пузыря сопровождается частыми и сильными позывами к мочеиспусканию, независимо от наполненности органа, недержанием урины и дискомфортом в брюшной полости в зависимости от болевого порога чувствительности пациента. Сапего утверждает, что причиной воспалительного процесса может быть дефицит употребляемой жидкости. Он пояснил, что стенки органа ложно реагируют на сигналы головного мозга и провоцируют ургентность без достаточного количества мочи.В тоже время избыток жидкости в организме чрезмерно нагружает мочевой пузырь, растягивая его. Из-за такого влияния пациент может испытывать не только небольшой дискомфорт в области малого таза, но и сильные абдоминальные рези и приступы колик. Чтобы избежать интерстициального цистита и его симптомов, необходимо употреблять достаточное количество чистой воды около 1,5 литров в сутки.