Ученые обнаружили новый признак приближающегося инфаркта





Группа ученых из Медицинского научно-исследовательского института Скриппса (TSRI) провела анализ 50 образцов крови, взятых у пациентов, доставленных в клинику с ощущением боли и тяжести в груди. Во всех исследованных пробах специалисты обнаружили значительное число отслоившихся и поврежденных эндотелиальных клеток.Для подтверждения своей гипотезы о том, что подобное изменение состава крови является признаком приближающегося инфаркта, американские специалисты провели дополнительные исследования. Так как средний возраст обследованных пациентов клиники составил 58,5 лет, в качестве контрольной группы было отобрано 44 добровольца до 50-и, и 10 – старше этого возрастного рубежа. В результате проведенного анализа проб, взятых у всех участников исследования, было выявлено, что в крови больных уровень деформированных клеток в 4 раза выше, чем у тех, чье здоровье в норме.Эксперты пришли к выводу, что за несколько недель до инфаркта клетки эндотелия начинают отходить от стенок сосудов. Этот факт дал ученым повод предполагать, что в будущем подобный биомаркер может применяться в качестве ранней диагностики процессов, предшествующих патологическому состоянию нарушения кровотока в сосудах.