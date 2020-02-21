Телеведущая Ксения Собчак: «Уфа - это столица русского рэпа»
Недавно знаменитая телеведущая Ксения Собчак провела интервью с певицей Алсу. В ходе этой беседы, она рассказала, что город Уфа является чуть ли не столицей русского рэпа.
Новый выпуск программы «Осторожно, Собчак» уже посмотрели в Сети около 2-х миллионов человек. Сама Алсу во время диалога неоднократно подчеркнула, что в ее плейлисте много разнообразной музыки, но рэпа практически нет. Также она отметила, что никогда не слышала о том, что Уфу считают в России столицей этого непонятного ей направления музыки.
Собчак отметила, что ранее Уфу считали наоборот столицей рока, ведь оттуда Земфира и ДДТ. Однако сейчас кардинально все изменилось. С недавнего времени наоборот принято, что с этого города родом все представители рэп-индустрии.
«Thomas Mraz из Уфы, это друг Оксимирона, музыкант.», - сказала Ксения Собчак и включила композицию Boulevard Depo фит с Pharaoh «5 минут назад». Алсу, видимо из вежливости все-таки послушала трек, но отметила, что такая музыка ей совсем не по душе. В этой же программе Алсу отметила, что за годы совместной жизни с супругом она научилась слушать и его любимую музыку, которая весьма своеобразна.
Новый выпуск программы «Осторожно, Собчак» уже посмотрели в Сети около 2-х миллионов человек. Сама Алсу во время диалога неоднократно подчеркнула, что в ее плейлисте много разнообразной музыки, но рэпа практически нет. Также она отметила, что никогда не слышала о том, что Уфу считают в России столицей этого непонятного ей направления музыки.
Собчак отметила, что ранее Уфу считали наоборот столицей рока, ведь оттуда Земфира и ДДТ. Однако сейчас кардинально все изменилось. С недавнего времени наоборот принято, что с этого города родом все представители рэп-индустрии.
«Thomas Mraz из Уфы, это друг Оксимирона, музыкант.», - сказала Ксения Собчак и включила композицию Boulevard Depo фит с Pharaoh «5 минут назад». Алсу, видимо из вежливости все-таки послушала трек, но отметила, что такая музыка ей совсем не по душе. В этой же программе Алсу отметила, что за годы совместной жизни с супругом она научилась слушать и его любимую музыку, которая весьма своеобразна.