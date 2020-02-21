В Костроме учительница пожаловалась на родителей учеников из-за их частых телефонных звонков





Педагог обратилась к родителям учеников и отметила, почти каждый из них считает, что её рабочее время не заканчивается с окончанием уроков у их детей. Они могут позволить себе в любое время обратиться к ней по любому вопросу. Она возмутилась тем, что не обязана отвечать на их звонки 24 часа в сутки и после 21:00 имеет право уделить время себе и своей семье. У классного руководителя возник вопрос, что заставляет родителей учеников откладывать решение всех проблем до последнего, и почему они не могут обратиться к ней и всё узнать во время работы.Она посетовала, что хочет спокойно сходить в душ и даже выспаться в свой выходной. Педагог считает, решать рабочие моменты необходимо в строго отведённое для этого время. Комментируя данную ситуацию, жители города разделились на два лагеря. Одни утверждают, что призвание учителя состоит в воспитании детей, пока родители отсутствуют, другие - выразили сочувствие женщине.